Zagrożenie suszą nie minęło. Sprawą zajmuje się specjalny minister

Ułatwiona ma być ścieżka dla inwestycji, których zadaniem byłaby oszczędzanie wody. Propozycje zakładają, że pozwolenie nie będzie potrzebne m.in. na zbiorniki bezodpływowe, które służą gromadzeniu wód opadowych lub roztopowych, na budowę rowów będących obiektami budowlanymi, także budowli spiętrzających wodę do 1 m wysokości, rurociągów zapewniających przepływ wody w rowie, zbiorników wodnych na rowach o powierzchni do 500 m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m.

WWF wskazuje, że sposoby na walkę z suszą powinny być zupełnie inne. M.in tzw. podatek od betonozy jest kierunkiem słusznym, choć w opinii ekologów znacznie lepsze skutki przyniosłyby ulgi fiskalne dla tych właścicieli nieruchomości, którzy zbierają i oszczędzają wodę opadową.

- Najważniejszymi sposobami walki z suszą to budowanie naturalnej retencji, gromadzenie wody tam gdzie spadnie, na co od wielu lat zwracają uwagę środowiska naukowe i organizacje przyrodnicze. Niestety wśród działań które mają być objęte specustawą suszową nie znajdziemy renaturyzacji rzek, przywracania terenów zalewowych, spowolnienia spływu wody i zwiększenia retencji przez odtwarzania mokradeł i meandrów rzek. Na ten temat w ustawie nie ma ani jednego słowa! Co więcej, projekt zakłada prymat specustawy nad ustawą o ochronie przyrody, co może znacząco ułatwić szkodliwe ingerencje na obszarach objętych ochroną - recenzuje projekt WWF.