Zagrają jak zawsze, wygrają jak nigdy? Z Arabią Saudyjską o coś więcej, niż tylko trzy punkty. Polsce potrzebna jest drużyna, nie jednostki

Jeszcze kilka dni temu, gdy zastanawialiśmy się, jak Polska zagra z Arabią Saudyjską dominowały opinie, że mecz ten będzie formalnością. Strzelimy trzy, cztery gole i po sprawie. Po zwycięstwie sobotnich rywali biało-czerwonych nad Argentyną i po słabym występie piłkarzy Czesława Michniewicza przeciwko Meksykowi, nastroje nieco się zmieniły. Czy Polska jednak przestała być faworytem tego spotkania? W żadnym wypadku.

Strzelić na bramkę, dom bramki i nie ze spalonego

Argentyna mogła mecz z Arabią Saudyjską wygrać. Mogła. Strzeliła cztery gole, trzy z pozycji spalony, a na drugą połowę wyszła kompletnie pozbawiona motywacji. Może i wierząc, że trzy punkty uda się zdobyć grając stojąc. Mogła, ale przegrała. Duża w tym też zasługa piłkarzy Herve Renarda. Przemowa francuskiego trenera w szatni obiegła już cały świat, a apetyt po pokonaniu Leo Messiego zdecydowanie wzrósł. Swoje cele i ambicje ma również reprezentacja Polski, która nadal jest faworytem tego meczu. Co prawda skład na mecz jest nieco bardziej defensywny niż można się było tego spodziewać, to jednak w końcu Robert Lewandowski z przodu będzie miał partnera, z którym do tej pory grało mu się w miarę dobrze, a może i bardzo dobrze. Zwłaszcza, że Arkadiusz Milik dając zmianę w starciu z Meksykiem pokazał się z dobrej strony.

Cel na mecz z Arabią? Trafić w końcu w bramkę, a przy okazji do bramki. Co prawda Polska zagra jedynie jednym nominalnym bocznym pomocnikiem, to jednak Przemysław Frankowski również musi pokazać, że jego słaba zmiana w poprzednim meczu była tylko… przypadkiem.

Wyeliminować przypadek z gry