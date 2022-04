Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 30.04.2022 r. Tomasz Kaczmarek: Do pucharów mamy blisko i daleko. W Lubinie chcemy wykonać swoje zadanie

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Lechia zremisowała u siebie z Radomiakiem 2:2, choć prowadziła 2:0. Zaraz po tym meczu Piotr Stokowiec, który podczas swojej pracy w Gdańsku zdobył z drużyną Puchar Polski, Superpuchar Polski i brązowy medal mistrzostw Polski, został zwolniony z pracy. Szefostwo biało-zielonych później zapewniało, że to była decyzja związana ze strategią i została podjęta wcześniej, a kompletnie nie miała związku z wynikiem meczu z Radomiakiem. Nowym szkoleniowcem biało-zielonych został Tomasz Kaczmarek, który przyjął ofertę i pożegnał się z Pogonią Szczecin, gdzie był asystentem Kosty Runjaicia.

- Mnie te wszystkie porównania nie interesują. Mam bardzo duży szacunek dla trenera Stokowca i jego sztabu za pracę, wyniki i to, w jakim stanie zostawili drużynę w Gdańsku. To jest mecz między Lechią i Zagłębiem, a nie rywalizacja trenerów i tylko o to tutaj chodzi – podkreśla Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.