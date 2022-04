Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 30.04.2022 r. Lechia straciła dwie bramki przewagi, kolejny rekord Flavio Paixao i "czerwony" Piotr Stokowiec

W piątkowym meczu Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Wartą Poznań 3:2 i zbliżył się do Lechii na dwa punkty. To oznaczało, że biało-zieloni musieli być gotowi na dalszą twardą walkę o czwarte miejsce, które daje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Lechia wyszła zatem na boisku w Lubinie z mocnym postanowieniem odniesienia zwycięstwa. Podobnie jednak myśleli gospodarze, którzy walczą o utrzymanie i potrzebują punktów, jak tlenu.

- Walka o utrzymanie to w futbolu najtrudniejsza i najbardziej męcząca praca – mówił przed meczem Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Byłem raz w takiej sytuacji, nocami można nie spać. Presja jest nieporównywalna, a decydują detale. Nikomu nie zazdroszczę takiej sytuacji. Nikt z nas nie podchodzi do tego w taki sposób, że może komuś utrudnić życie. Nikomu nie życzę spadku, trzymam kciuki za wszystkich, a my jedziemy do Lubina wykonać swoje zadanie.