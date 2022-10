Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 24.10.2022 r. Lechia wysoko wygrała w Lubinie! Biało-zieloni zaczynają odrabiać straty ZDJĘCIA

Lechia wreszcie pokazała się z bardzo dobrej strony w PKO Ekstraklasie. Zagłębie miało swoje sytuacje w pierwszej połowie, ale bardziej wynikało to z błędów biało-zielonych. Nie zmienia to faktu, że podopieczni trenera Marcina Kaczmarka kontrolowali to spotkanie. To nie była gra wyłącznie defensywna, żeby nie stracić bramki. Lechia od początku była bardziej aktywna i szukała okazji do strzelenia gola. I to w sytuacji, kiedy nie mógł zagrać Joeri de Kamps. W 18 minucie po zagraniu Conrado precyzyjnym strzałem z 16 metrów popisał się Flavio Paixao. Dla Portugalczyka to już 107. gol na boiskach Ekstraklasy. „Miedziowi” mieli najlepszą sytuację po fatalnym zagraniu Mario Malocy, który wycofał piłkę pod nogi Damjana Bohara. Na szczęście świetnie zachował się Michał Nalepa i zablokował ten strzał. Gospodarze dopiero w końcówce pierwszej połowy starali się mocniej zaatakować, ale nie potrafili stworzyć większego zagrożenia pod bramką Dusana Kuciaka. Z każdą minutą na twarzy Piotra Stokowca, trenera Zagłębia, było coraz większe zdenerwowanie. I nic w tym dziwnego, bo przed meczem coraz głośniej mówiło się, że to może być dla niego mecz o być albo nie być. Drużyna z Lubina w pierwszej połowie oddała 11 strzałów, ale ani razu Kuciak nie musiał interweniować.