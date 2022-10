Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 24.10.2022 r. Lechia dziś szuka punktów w Lubinie. Biało-zieloni zwolnią Piotra Stokowca?

Seria trzech bardzo trudnych meczów już za drużyną Lechii, ale to wcale nie oznacza, że teraz będzie łatwiej. Zagłębie należy do takich rywali, z którym można liczyć na zwycięstwo. Drużyna z Lubina nie ma ostatnio dobrej serii. Efekt? Jeden punkt w dwóch ostatnich meczach ligowych oraz wyeliminowanie z Pucharu Polski przez drugoligowy Motor Lublin. Biało-zieloni w lidze też tracą punkty i nie mogą się wydostać ze strefy spadkowej, ale poprawili sobie humor pewną wygraną nad Radunią Stężyca w rozgrywkach Pucharu Polski.

- Do każdego meczu staramy się podchodzić bardzo skoncentrowani. Szukamy słabszych stron rywali i patrzymy w jakiej dyspozycji na treningach są nasi piłkarze. Do końca roku w każdym meczu musimy szukać punktów, bo bardzo nam ich brakuje. Chcemy znaleźć optymalny pomysł a reszta to już kwestia realizacji na boisku. Wierzę w zespół i będziemy szukać punktów w meczu z Zagłębiem – zapewnia Marcin Kaczmarek, trener Lechii.