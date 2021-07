Zaginięcie Iwony Wieczorek. 11 lat bez przełomu. Dziewczyny nie znaleźli ani policyjni spece, ani różdżkarze

Mija 11 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Dziewczyny do dziś nie odnaleziono.

Kiedy ostatni raz widziano Iwonę Wieczorek?

Jakie tropy są badane w tej sprawie? Najnowsze ustalenia

Przez 11 lat dziewczyny nie znaleźli ani policyjni spece, ani różdżkarze.

Janusz Szostak zarzucił matce zaginionej manipulację oraz publiczną obrazę.

„Policja obiecała mi, że moja, a właściwie i nas wszystkich sprawa, zakończy się na przełomie roku 2021/2022” – mówi Iwona Kinda-Wieczorek, matka Iwony Wieczorek.

Poszukiwania Iwony Wieczorek. 11 lat bez przełomu

– Somos periodistas de Polonia! Ola Pari! No, no ablar fransez. Perdona. Gracja por espaniol, madmuazel! Nosotros tenemos informacjon i buskar Iwona Wieczorek. Muj dificil i importante… – dukaliśmy w 2013 roku w telefoniczną słuchawkę, potwornie kalecząc hiszpański, gdy okazało się, że to jedyny, prócz francuskiego, język w jakim dogadać się można z przedstawicielką paryskiego komisariatu.