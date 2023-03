Zaginął Damian Gołąbiewski. Mieszkaniec gminy Władysławowo ostatni raz widziany był we Wrocławiu

- Ostatni raz widziany był koło godziny 21:00. Mężczyzna miał zaraz potem udać się na pociąg i wrócić do domu. Niestety Damian do tej pory nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania - informuje portal SOS Zaginięcia - ostatni kontakt nawiązał przed godziną 22:30, gdy wykonał telefon do swojej znajomej. Od tego czasu nie ma z nim żadnego kontaktu. Ustalono, że Damian koło godziny 22:30 wypłacał pieniądze w bankomacie przy ulicy Legnickiej 62.