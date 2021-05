Zaginął Andrzej Peek z Pruszcza Gdańskiego! Wyszedł z domu i nie ma z nim kontaktu. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu mężczyzny

Wielka rana zamiast oka, wystające żebra. Tak wyglądała Diana, suczka znaleziona przez inspektórw TOZ na ogródkach działkowych w Pelplinie

Wielka rana w miejscu oka, wystające żebra, a w misce z brudną wodą zdechła mysz. Na co dzień mieszkała w barłogu na starych szmatach. To historia Diany, suczki, która stała się zupełnie niewidzialna dla jej właścicieli. W takich warunkach zastali ją inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z oddziału w Starogardzie Gdańskim. Pies został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w Pelplinie. Niestety, nie udało się go uratować.