Zagadka demograficzna Żukowa. Gmina zanotowaowała największy wzrost mieszkańców w Polsce!

- Tak ogromny przyrost mieszkańców to duże wyróżnienie, taki trend wskazuje bowiem, że ludzie chcą tu mieszkać - mówi burmistrz Wojciech Kankowski. - Dla samorządu to jednak przede wszystkim ogromne wyzwanie. Przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji poprzeczka ląduje bardzo wysoko. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drogach, dostaw wody czy miejsc w szkołach, to koszty idące w dziesiątki milionów złotych każdego roku. Pamiętajmy, że jeszcze sześć lat temu liczba mieszkańców naszej gminy wynosiła ok. 32 tys. Teraz to już ponad 42 tys. Liczymy na rządowe wsparcie choćby w przypadku najważniejszych spraw, takich jak choćby oświata.