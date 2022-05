Zadziwiająca fascynacja Putinem. Politycy i papież niczym naiwne żony? Komentarz Artura Kiełbasińskiego

Prezydent Rosji ma rząd zaskakujących obrońców. Nie są to ludzie, którzy zbrodniarza z Moskwy bronią wprost, bo po masakrach na Ukrainie jawna obrona prezydenta Rosji, raczej nie wchodzi w rachubę. Nie dlatego, że obrońcy są na Putina obrażeni. Raczej wynika to ze wstydu i strachu przed reakcją mediów. Więc za każdym razem opowieści obronne są ukryte pod płaszczykiem "innych intencji". Były kanclerz Niemiec, socjaldemokrata Gerhard Schroeder, od lat na garnuszku Moskwy, głośno przekonywał, że jego relacje mogą posłużyć negocjacjom pokojowym. I nie zerwie kontaktów ze sponsorami z Moskwy. Emmanuel Macron, prezydent Francji, prowadzi jeszcze dziwniejszą politykę. Z jednej strony Francja wspiera walczącą Ukrainę, ale z drugiej - telefoniczne rozmowy Macrona z Putinem nie przyniosły żadnych zmian w sytuacji, nie doprowadziły do zawieszenia broni, nie powstrzymały rosyjskiego bestialstwa. Co więcej - Putin może czuć się "ważny" skoro dzwoni do niego jeden z liderów Europy. Równie niezrozumiałą postawę przyjmuje papież Franciszek, którego wypowiedzi budzą w ostatnim czasie lawinę komentarzy. Wpis w serwisie Twitter, że "wszyscy jesteśmy winni" wojny na Ukrainie wzbudził oburzenie. Prawdziwy szok wywołały ostatnio słowa zrozumienia dla Rosji, która mogła rzekomo obawiać się NATO (szczekającego - jak powiedział papież). Można oczywiście tłumaczyć papieża, pochodzącego z Argentyny, niechęcią do NATO i niezrozumieniem sytuacji w Europie. Ale to argumenty chybione. W przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę jest jasne, kto jest dobry, a kto jest zły. Papież nie powinien zabiegać o spotkanie z Putinem, tylko wspierać Ukraińców.