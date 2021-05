Zadymienie w pociągu SKM na stacji Gdynia Orłowo. 13.05.2021 r. Nikomu nic się nie stało. Są duże opóźnienia w ruchu pociągów Monika Jankowska

Do 40 minut mogą sięgać opóźnienia pociągów SKM. W czwartek, 13.05.2021 r. doszło do zadymienia pociągu na stacji Gdynia Orłowo. Nikomu nic sięDo 40 minut mogą sięgać opóźnienia pociągów SKM. W czwartek, 13.05.2021 r. doszło do zadymienia pociągu na stacji Gdynia Orłowo. Nikomu nic się nie stało. nie stało.