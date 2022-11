Zaduszki Jazzowe w Kartuzach. Wielu wytrawnych słuchaczy w Kartuskim Centrum Kultury!

Wśród znajomych sympatyków jazzowych brzmień znaleźliśmy między innymi senatora Stanisława Lamczyka z małżonką czy wiceburmistrzów Kartuz Sylwię Biankowską i Wojciecha Jaworowskiego.

Dość powiedzieć, że sala wypełniona była po brzegi i wszystkie stoliki były zajęte. Szkoda, że nie możemy państwu dokładnie tego pokazać, ale jedynym minusem nowego, fakt, że bardziej przyjaznego, wręcz domowego anturażu, było to, że dziennikarze nie mieli możliwości poruszania się po sali, jeśli chcieli uszanować prawo odbiorcy do komfortowego wsłuchiwania się w muzykę. A my to prawo szanujemy.