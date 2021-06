Zaczynają się wakacje 2021. Jakie będą dla Pomorza? Branża turystyczna liczy na ogrom przyjezdnych

O to, czy już teraz popularnym wyborem wśród turystów jest stolica naszego województwa, zapytaliśmy Michała Brandta z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

- Czerwiec przyniósł sporą zmianę w stosunku do maja – mówi. - Rzeczywiście nasi informatorzy turystyczni mają pełne ręce roboty, gdyż liczba turystów przybywających do Gdańska mocno się w tym miesiącu zwiększyła, co bardzo cieszy. A przecież wakacje dopiero się zaczynają. Spodziewamy się, że to lato i cały rok będą znacznie lepsze od poprzedniego, kiedy pandemia COVID-19 spowodowała ubytek liczby turystów aż o 44 proc.