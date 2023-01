Zachwycający wschód słońca w powiecie kościerskim. Zobaczcie zdjęcia Anny Nideckiej

Choć za oknami szaro, buro i ponuro, a tegoroczna zima bardziej przypomina pochmurną jesień, to mimo wszystko przyroda potrafi zachwycić. Wystarczy tylko... bardzo wcześnie wstać.

Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego, sfotografowała piękny wschód słońca, który miał miejsce 11 stycznia 2023 r. Kolory zachwycają! Okazuje się, że nie trzeba czekać do wiosny i lata, aby móc zobaczyć to piękne zjawisko. Jak widać, kto rano wstaje, ten podziwia takie widoki!

Dodajmy, że Anna Nidecka jest pasjonatką fotografii i udowadnia, że to co najpiękniejsze mamy niemal na wyciągnięcie ręki.

To przede wszystkim miłośniczka przyrody. Piękne kadry uchwycone w obiektywie są doskonałą promocją Kaszub.

- Fotografią zajmuję się od 17 lat, odkąd dostałam aparat na kliszę - mówi Anna Nidecka ze Śledziowej Huty w powiecie kościerskim. - W późniejszych latach zastąpił go telefon z aparatem. Od zawsze interesowały mnie różne zjawiska pogodowe i to, co się dzieje na niebie.