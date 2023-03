Zabytkowy wiatrak w Zdrzewnie niszczeje. Gminni urzędnicy i konserwator zabytków są bezradni

W kwietniu 2022 roku odpadająca zardzewiała blacha ze skrzydła i elementów konstrukcji wiatraka wzbudziła obawy o bezpieczeństwo potencjalnych przechodniów. Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, inspektorzy Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowalnego i konserwator zabytków skontrolowali obiekt, który znajduje się w prywatnych rękach. Stwierdzili to, co wiadomo od lat - wpisany do rejestru zabytków obiekt jest w katastrofalnym stanie: „konstrukcja skrzydeł wiatraka wisi na ścianie zewnętrznej obiektu, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla osób przemieszczających się w pobliżu wiatraka, tym bardziej że w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega dojazd do zamieszkałego budynku” - informuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Sprawa trafiła do prokuratury, która ustalała czy doszło do przestępstwa z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Śledztwo zostało umorzone w listopadzie ub.roku.

-Właściciele stwierdzili, że szukają inwestora i nowego nabywcy. Zapewnili, że zaczną prowadzić prace zmierzające do zachowania zabytku w należytym stanie - mówi Patryk Wegner, szef Prokuratury Rejonowej w Lęborku. - Minęło 3 miesiące, wysłaliśmy akta do policji w celu stwierdzenia, czy jakiekolwiek prace są prowadzone. Jeśli ich nie będzie, to postępowanie zostanie wznowione i poprowadzone w kierunku ewentualnego postawienia właścicielom zarzutu.