Zabytkowy dom z XIX wieku w Malborku czeka na ratunek. Miasto wyremontuje go dla stowarzyszeń?

Dom przy Żeromskiego 43. Trzy dekady bez remontu

Budynek z numerem 43 stoi przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. 17 Marca. Ten charakterystyczny obiekt widać z daleka. Kto uważa, że jest z muru pruskiego, ma rację, bo ściany są tam wypełnione cegłą, a nie jak w przypadku szachulca - gliną. Na pewno wiele osób zachwyca się ścianami i rysunkiem rygla, w którym widać belki i słupy oraz krzyże św. Andrzeja w narożach budynku. Piękne są też werandy i murowana wieżyczka. A gdy podejdzie się bliżej, widać gipsowe medaliony „z pełnoplastycznymi przedstawieniami figuralnymi”, jak opisują je fachowcy.

Nieruchomość w całości należy do miasta. Jest wpisana i do gminnej, i do wojewódzkiej ewidencji zabytków, prowadzonej przez pomorskie służby konserwatorskie z Gdańska. Ale decyzje administracyjne kompletnie go nie chronią, są jak plaster na odciętą nogę. I chyba warto się pospieszyć, bo wedle urzędowych dokumentów ostatnie poważniejsze prace wykonane były tam na stulecie budynku, czyli w latach 90. ubiegłego wieku. Wtedy częściowo odnowiono elewację i wymieniono stolarkę.