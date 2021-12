Zabójstwo w Lipuszu. Na parkingu doszło do tragedii, poszkodowana kobieta zmarła, sprawca morderstwa zginął podczas obławy

Do zabójstwa doszło na parkingu przed jednym z popularnych sklepów w Lipuszu. Dramat rozegrał się w sobotę ok. godz. 18 przy samochodzie 48-letniej kobiety. Jeden z przechodniów zauważył, że ktoś klęczy w dziwnej pozycji przy aucie. Natomiast mężczyzna oddala się w pośpiechu. Szybko okazało się, że na parkingu doszło do tragedii.