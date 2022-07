Zabójczy hit polskiej zbrojeniówki. Precyzyjne „Pioruny” potwierdziły swoją skuteczność

Pioruny należą do grupy broni zwanych z angielska manpads – przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu. Służą one do zwalczania celów powietrznych „wzrokowo obserwowalnych” – śmigłowców, samolotów, dronów, lecących na niskim pułapie. Zazwyczaj w zestawy te wyposażone są pododdziały piechoty.

Ręczny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Piorun waży 18 kilogramów, z czego ponad 10 kilogramów to masa rakiety kalibru 72 milimetrów. Maksymalny zasięg wynosi 6,5 kilometra, maksymalny pułap to 4 kilometry. Jest obsługiwany przez jednego żołnierza. Operator zestawu „Piorun” np. uczy się jego obsługi w ciągu tygodnia, potem ćwiczy na symulatorach.

Taktyka wykorzystania tego typu systemów jest bardzo różna – od bezpośredniej ochrony pododdziałów piechoty i jednostek zmechanizowanych przed samolotami, śmigłowcami czy dronami, przez „zasadzki”, np. na lecące na niskim pułapie nieprzyjacielskie maszyny czy wykorzystanie przez siły specjalne.