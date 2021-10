Zabójca Pawła Adamowicza stanie przed sądem? Śledczy zakończyli analizę trzeciej opinii na temat stanu jego zdrowia psychicznego

Sprawą zabójcy Pawła Adamowicza zajmował się już trzeci zespół biegłych. Powołani w grudniu 2020 r. specjaliści w zakresie oceny zdrowia psychicznego mieli rozwiać wątpliwości, na temat stanu Stefana W. 13 stycznia 2019 r., czyli w dniu zaatakowania prezydenta podczas gdańskiego finału WOŚP. Problemem okazały się rozbieżności we wcześniejszych ekspertyzach, które nie dały jednoznacznych podstaw do dalszych czynności w śledztwie. Zespół biegłych powołany jako pierwszy uznał Stefana W. za niepoczytalnego, natomiast drugi stwierdził, że mężczyzna miał częściowo ograniczoną poczytalność.

Stefan W. usiądzie na ławie oskarżonych?

Trzecia opinia wpłynęła do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod koniec ub. tygodnia. Jak informuje rzeczniczka prokuratury, wynika z niej, że podejrzany w chwili popełniania zarzucanego mu czynu miał ograniczoną poczytalność. Co to oznacza, z punktu widzenia jego odpowiedzialności?