Zabił króliki gołymi rękami. Teraz grozi mu 5 lat więzienia

Powiat wejherowski. 42-latek zabił domowe króliki. Trafił do więzienia

- 42-letni mężczyzna zabił króliki gołymi rękoma, a następnie uciekł z miejsca pokrzywdzonej. Po kilku godzinach został zatrzymany przez policjantów kryminalnych i doprowadzony do policyjnego aresztu – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Okazało się, że 42-latek był poszukiwany za stosowanie przemocy oraz inne przestępstwa. Przez to najbliższe 21 miesięcy spędzi w więzieniu, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę. 42-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.