Za rozmach inwestycyjny Łeba jeszcze wyżej w Polsce w prestiżowym rankingu

To kolejny raz z rzędu, kiedy Łeba zajęła miejsce w pierwszej piątce prestiżowego rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów” pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” w kategorii małe miasta. Tym razem jest to czwarte miejsce, jedno wyżej niż w ubiegłym roku. Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński podkreśla, że inwestycje realizowane są zarówno dzięki wsparciu z programów rządowych, jak również przy wsparciu środków unijnych.

- Jako samorządowiec walczę o Łebę, co widać w otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. Zostałem zaproszony do Katowic, żeby odebrać kolejną. Jako burmistrz trzecią kadencję robię to wszystko dla mieszkańców Łeby, żeby podnieść jakość ich życia i poziom wypoczynku turystów.