Za nami rok funkcjonowania Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Podzielona zdania w sprawie jej efektywności

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje od 1 lipca 2020 r. Wcześniej, bo w lutym, uchwałą Rady Miasta Gdańska przesądzono o jej rozszerzeniu, zarówno pod kątem liczby miejsc, jak i wymiaru czasowego. Jednocześnie znacznie zwiększyły się stawki. Za pierwszą godzinę parkowania w centrum trzeba zapłacić 5,50 zł, za drugą 6,60 zł, za trzecią 7,90 zł, a za czwartą i kolejne 5,50 zł. W tym samym czasie wzrosły także opłaty w pozostałych strefach na terenie miasta.

Więcej miejsc, znacznie większe przychody

Po roku od wprowadzenia zmian wiadomo już, że miasto nie straciło, przynajmniej pod względem finansowym, na przemodelowaniu systemu płatnego parkowania. Jak wynika z informacji udzielonej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, w pierwszej połowie 2021 r. przychody z tytułu opłat w ŚSPP wyniosły 5,4 mln zł. W analogicznych okresach poprzednich lat wpływy do budżetu z tego tytułu to kolejno: 2,5 mln zł (2020 r.), 2,8 mln zł (2019) oraz 2,6 mln zł (2018 r.), z zaznaczeniem, że osiągnięto je z mniejszej liczby miejsc. Do końca czerwca 2020 r. strefą objętych było w sumie 2379 miejsc w obrębie Głównego oraz Starego Miasta. Obecnie jest ich 2735. Zmiana wynika głównie z dołączenia Długich Ogrodów.