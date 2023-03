Za nami Jajcarnia w Sobowidzu! Motocykliści już rozpoczęli sezon. Zobaczcie zdjęcia

Motocykliści rozpoczęli sezon podczas Jajcarni w Sobowidzu

Jajcarnia w Sobowidzu to jedyne w swoim rodzaju powitanie wiosny przez motocyklistów. Co roku spotykają się, uczestniczą we mszy świętej, święcą swoje pojazdy i biorą udział w pikniku. W tym roku przypadła już XXII edycja tego wydarzenia.

Motocykliści z Trójmiasta i całego Pomorza, a nawet dalszych okolic przyjechali w niedzielę 19 marca do Sobowidza w gminie Trąbki Wielkie. Po mszy i święceniu motocykli był piknik z kiełbaskami, ciastem, watą cukrową. Tradycyjnie wybrano najstarszego i najmłodszego motocyklistę.