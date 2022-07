Z Warszawy do Trójmiasta jedziemy już ekspresową “siódemką”. Zniknęły wszelkie objazdy

Kierowcy podróżujący z Trójmiasta od czwartku 14 lipca do dyspozycji mieli dwie jezdnie od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do okolic miejscowości Pawłowo przed Płońskiem. To łącznie 60 km. Natomiast od piątku odcinek ten wydłużył się o 2 km do węzła Dłużniewo. Kolejnym ułatwieniem dla kierowców jest likwidacja objazdów odbywających się do tej pory drogami zbiorczymi i skierowanie ruchu za węzłem Dłużniewo do Płońska na lewą jezdnię trasy głównej.

Te zmiany w organizacji ruchu ułatwią podróż pomiędzy Trójmiastem i Warszawą, a kierowcy będą mieć do dyspozycji 62 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym oraz 9 km z ruchem po jednej jezdni. Obie jezdnie będą dostępne w drugiej połowie sierpnia.