Z TEGO COVIDZĘ - felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Stoję w sznurze aut pod Rivierą, posuwając się nim w ślimaczym tempie, raz w stronę punktu pobrań, a raz dokładnie w odwrotną – jak pociąg weselników na tłumnej imprezie. I jeszcze raz, i jeszcze. Mijają kolejne godziny. Lica oczekujących chudną, twarze wydłużają się, dzieci rosną, kończą kolejne klasy i szkoły – a my stoimy. W trakcie oczekiwań toczy się pojedynek o moją duszę.

Jedni mówią: „Nie testuj, nie musisz, nie masz obowiązku! Twoja wolność, wynik losowy a uziemisz innych! Szkoda czasu! Prawda jest gdzie indziej!” Inni mówią: „Testuj natychmiast, ostrzegaj każdego, kogo widziałeś i o kim pomyślałeś! Strach! Groza!” Mijają kolejne pokolenia – w końcu wbito mi tyczkę w nozdrza i podrapano mózg.

Teraz lekarz. Za darmo była teleporada, co jak wiadomo, świetnie sprawdza się przy zaglądaniu do gardła i osłuchiwaniu. Za 129 złociszy była porada osobista i to niemal od ręki. Przy tej stawce wirus nie żre, zresztą test mam negatywny. Pani doktor potwierdza: gardło i krtań czerwone jak serce Adriana Zandberga. OK. Mam jasność.