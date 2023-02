Z rakietą na korcie świętował setne urodziny! Niesamowita historia Tadeusza Krzyszkowskiego z Gdyni

Stulatek z Gdyni gra w tenisa! Odebrał gratulacje od rektora uczelni i prezydenta miasta

Powiedzenie, że sport to zdrowie, zna każdy, jednak Tadeusz Krzyszkowski z Gdyni wprowadził je na zupełnie nowy poziom. Choć ten były pracownik naukowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w piątek, 3 lutego, skończył sto lat, to nadal regularnie gra w tenisa! Kiedy tylko pozwala mu na to samopoczucie i pogoda, przywożony jest przez członków rodziny na najpiękniej położone w Polsce korty gdyńskiej Arki, aby poodbijać piłkę.

Podobnie było w setne urodziny pana Tadeusza. Stulatek wyszedł na kort pograć z najmłodszym synem, Tomaszem. Obserwowali to m.in. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz prezydent miasta Wojciech Szczurek, którzy pospieszyli szacownemu jubilatowi z gratulacjami.