Z Pogórza lato rusza! Na scenie m.in. Dawid Kwiatkowski! Zobaczcie bawiących się mieszkańców ZDJĘCIA

Galeria Szperk świętuje 10. urodziny. Na festynie gwiazdy muzyki

To już kolejna edycja wydarzenia, które organizowane jest od początku istnienia Galerii Szperk wraz z prezydentem miasta Gdyni oraz wójtem gminy Kosakowo. Zabawa jak co roku przyciągnęła na parking popularnej galerii tłumy mieszkańców. Prawdziwym hitem okazały się koncerty Dawida Kwiatkowskiego oraz Francesco Napoli. To wszystko w 10. urodziny Galerii Szperk. Podczas festynu można było posłuchać również chóru „Morzanie”, orkiestry dętej gminy Kosakowo, zespołu „Ależ babki” z klubu seniora oraz wielu innych artystów młodego i starszego pokolenia.