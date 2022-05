Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku 2022. Po trzech latach przerwy dzieci ponownie zagrają przy Traugutta w Gdańsku

Turniej "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku" w Gdańsku 2022

Dziecięce zespoły z całego Pomorza przyjadą do Gdańska, aby rywalizować o spełnienie jednego ze sportowych marzeń, do jakich z pewnością zalicza się możliwość występu na murawie PGE Narodowego w Warszawie. To właśnie gra na stołecznym obiekcie czeka na najlepsze zespoły z województwa. Turniej "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku" miał, tak jak i inne wydarzenia sportowe w Polsce i na świecie, wymuszone przez pandemię zmiany w terminarzu. 22. edycja zawodów wraca już na właściwe tory.

- U młodych piłkarzy widać wielki głód gry i sportowej rywalizacji, który wynikał z dłuższej przerwy w turnieju. Najważniejsza jest jednak radość z piłki. Cieszymy się, że wydarzenie znów działa w pełnej skali i robimy wszystko, by zapewnić jego uczestnikom bezpieczne i komfortowe warunki do rywalizacji o najwyższe trofeum - zaznacza Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, organizatora ogólnopolskiego turnieju.