Z miłości do pasażera, czyli walentynki z trójmiejską SKM-ką. W święto zakochanych w pociągach rozdawali słodycze | ZDJĘCIA

Rozdawali słodycze w SKM-kach. Tak uczcili święto zakochanych

Lubimy ten stan, kiedy na widok naszych pracowników wasze serca biją szybciej.... Nie, tym razem nie chodzi o kontrolerów biletów. Może i walentynki to komercyjne święto, ale jeśli jest okazja, by chociaż trochę uprzyjemnić Wam ten dzień... - można przeczytać w poście na Facebooku trójmiejskiej SKM-ki.

Nietypową, a zarazem sympatyczną akcję przygotowało PKP SKM Trójmiasto dla podróżnych z okazji walentynek . We wtorek, 14 lutego 2023 r. w SKM-kach można było spotkać pracowników Szybkiej Kolei Miejskiej, którzy rozdawali pasażerom słodycze takie jak czekoladki, cukierki, czy lizaki.

Walentynki - historia w pigułce

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Na Zachodzie jako patrona zakochanych czczono św. Walentego. Walentynki w południowej i zachodniej Europie celebruje się je od średniowiecza. Północna i zachodnia Europa zaczęła obchodzić to święto znacznie później. W Polsce ta tradycja dotarła do nas z Bawarii i Tyrolu. Walentynki popularność w Polsce zaczęły zyskiwać dopiero w latach 90. XX w.