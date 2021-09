Z Malborka do "Down The Road". Paulina Czapla bohaterką trzeciego sezonu

Michał Milka bohaterem książki: "Różnimy się od was, ale to wy musicie się zmienić"

Sukces, dużo oglądalność sprawiły, że producenci poszli za ciosem i powstały kolejne edycje. Gospodarzem programu jest Przemysław Kossakowski, dziennikarz TTV, laureat TeleKamery 2021 w kategorii „Osobowość telewizyjna”. W czerwcu 2021 r. po raz trzeci ruszył w trasę z grupą osób z zespołem Downa, a wśród nich znalazła się 22-letnia Paulina Czapla z Malborka.

- To był mój pomysł, żeby zgłosić się do programu, bo oglądaliśmy dwa pierwsze sezony i bardzo mi się podobały. Najpierw wysłałam filmik, w którym musiałam się przedstawić. Opowiedziałam, co lubię robić, np. tańczyć, śpiewać. Powiedziałam, że urodziłam się w Walentynki. Potem czekaliśmy na informację i dostałam zaproszenie na casting do Warszawy – opowiada Paulina. - Pewnie spodobały się im włosy Pauliny – śmieje się pani Beata, mama bohaterki programu.