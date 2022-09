Z loży obserwatora: Komu niegdyś nie w smak były „Gry i zabawy”? Wokół 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2022)

W „Liczbie doskonałej” prof. Zanussi krąży wokół pytania, co życiu nadaje sens: sukces czy miłość?

To może nie być do końca jasne, dlaczego autor pytanie stawia właśnie w tak kategorycznej formie. Koledzy, którzy „Liczbę doskonałą” już obejrzeli, powiadają, że odpowiedzi, których Zanussi udziela, są przewrotne i nieoczywiste. No bo czyż miłość spełniona to nie sukces?