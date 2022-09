"Z leśnikiem do lasu". Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo". Odwiedź miejsca, w których zmysły pobudza magia i wyobraźnia

Dwie ścieżki tematyczne - Alicja w zaczarowanym lesie i Szlak Korzeni. To wyjątkowe miejsca stworzone ok. 10 lat temu. Obydwa szlaki znajdują się poza terenem ogrodzonym LOB, co sprawia, że dostępne są praktycznie przez całą dobę.

- Szlak Alicji w zaczarowanym lesie wyróżnia wiele atrakcji - mówi leśnik, edukator Witold Ciechanowicz z Nadleśnictwa Gdańsk. - Na jego pokonanie trzeba sobie zarezerwować około godziny, choć do przejścia mamy niecały kilometr. Szlak jest co prawda stromy, ale dzięki temu już po kilku minutach spaceru możemy znaleźć się na wysokości 25-30 metrów, co pozwoli nam podziwiać piękno lasu.