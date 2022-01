Z Gdańska do Krakowa koleją w 3 godziny. Linia przez CPK ma powstać za 10 lat. Podpisano umowę na studium dla jej części

Podpisana 24 stycznia w Płocku umowa dotyczy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, czyli niezbędnej dokumentacji przedprojektowej, dla fragmentu tzw. szprychy CPK nr 1, odcinka: węzeł CPK – Płock – Włocławek. Spółka CPK zawarła kontrakt z wybranym w przetargu konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, BBF i Arcadis. Wartość umowy to ponad 38 mln zł netto. Długość planowanej trasy – ok. 122 km.

- Cieszę się, że uczestniczymy w pracach nad przedłużeniem na północ Centralnej Magistrali Kolejowej, która była planowana już od lat 70. To kolejny potrzebny element systemu kolei dużych prędkości – mówił podczas podpisania umowy Marcin Warda, prezes spółki IDOM.

Rzeczywiście, koncepcja obecnej CMK, zaprojektowanej na początku lat 70., zakładała, że będzie to linia łącząca południe kraju z Wybrzeżem. Do 1977 udało się jednak wybudować tylko południowy odcinek i do 1980 – zelektryfikować go. To dzięki tej linii czasy przejazdu z Warszawy do Krakowa i Katowic oscylują wokół 2 godz. Obecnie CMK włącza się między Warszawą i Skierniewicami w szlak kolejowy z Łodzi, w okolicy gdzie powstanie Lotnisko Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny. Dzięki przedłużeniu linii do aglomeracji trójmiejskiej czas przejazdu z Gdańska do Warszawy przez CPK ma wynieść ok. 1 godz. i 45 min. Do Krakowa lub Katowic przez port lotniczy mamy dotrzeć w nieco ponad 3 godziny.