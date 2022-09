Z cyklu: Jak przetrwać jesień? Jesienna aura zbliża się nieuchronnie, nie musisz paść jej ofiarą. Jak nie dać się jesiennej chandrze?

Jesienna chandra - nie daj się jej! Jak przetrwać jesień? Co można robić jesienią?

Jesień to najpiękniejsza i najprzyjemniejsza pora roku, ale pod warunkiem, że jesteś "jesieniarą" (osoba kochająca jesień). Miłośników szarówki i ochładzających się dni jednak nie jest za dużo. Zdecydowana większość z nas na początku września zaczyna wzdychać za letnimi wieczorami i skręcać się na samą myśl nadchodzącej jesieni. Ale czy musi tak być? Absolutnie nie! Fakt, zmrok nadchodzi szybciej i za oknami nie jest tak kolorowo jak jeszcze parę tygodni temu. Jednak mamy zupełnie inne możliwości. Pewne czynności dopiero jesiennymi wieczorami nabierają swojego smaku, inne z kolei właśnie wtedy smakować przestają. A że w przyrodzie równowaga musi być zachowana, to i o tej porze roku ciekawych zajęć nie brakuje. Przecież nie możemy pozwolić dać się zwyciężyć jesiennej chandrze i marazmowi. W poniższym zestawieniu mamy dla was kilka propozycji, jak w te nie najłatwiejsze dni sobie poradzić.