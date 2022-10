Z bonów turystycznych będzie można korzystać dłużej. Pomorskie firmy zarobiły na nich już 515 mln zł

Z blisko 283 tys. bonów przygotowanych dla mieszkańców Pomorza, aktywowali oni ponad 240 tys. Ponad 171 tys. z tych bonów wykorzystano w całości. Wartość transakcji jaką mieszkańcy Pomorza wykonali przy użyciu bonów turystycznych to prawie 190 mln zł. Dobrą informacją jest to, że z bonów można korzystać do końca marca 2023 r. Pierwotnie bony miały być ważne jedynie do 30 września 2022 r.

- Dzięki transakcjom przy użyciu Polskiego Bonu Turystycznego pomorski sektor turystyczny otrzymał do tej pory ponad 515 mln złotych. Płatności trafiły do ponad 5,9 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego z Pomorza – informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Według Polskiej Organizacji Turystycznej, największym beneficjentem bonów, jeśli chodzi o cały kraj, jest park rozrywki Energylandia, w którym do 16 września dokonano płatności bonami na kwotę ponad 116 ml zł. Z kolei na Pomorzu są to: Renters (4,85 mln), Dobry Hotel (4,03 mln zł), Hotel Number One, City Apart Management (3,61 mln zł). Dodajmy, że wymienione firmy mają siedzibę na Pomorzu, ale działają też poza tym regionem.