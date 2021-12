Z biura poselskiego Michała Urbaniaka zniknęła tabliczka. Pojawiła się na Twitterze

Okazało się, że plansza zniknęła z budynku. Fakt ten potwierdził Łukasz Kosiorek z Biura Poselskiego Michała Urbaniaka. Zdradził, że aktualnie przeglądane są nagrania z monitoringu, które ujawnią, jak dokładnie przebiegało całe zdarzenie:

- Sytuacja miała miejsce najprawdopodobniej między piątkiem a niedzielą — przekazał Łukasz Kosiorek — Czekamy na zapis monitoringu. Maksymalnie pojutrze będziemy wiedzieli, jak to wszystko wyglądało. Nie chcemy rzucać oskarżeń, ale media społecznościowe trochę nam pomagają. Osoby, które to zrobiły, pochwaliły się w social mediach. Dzięki temu, już przed odtworzeniem zapisu monitoringu, mniej więcej wiemy, co się stało.