XIV Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci dobiegł końca

Podczas uroczystego zamknięcia tegorocznego Festiwalu w Teatrze Muzycznym w Gdyni gości przywitał Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu NNW.

- Festiwal od kilku lat stał się wydarzeniem międzynarodowym. Chcemy, żeby opowiadał nie tylko o tym co się wydarzyło, ale także prowokował do dyskusji. Żeby nie tylko pokazywał filmy, ale także rozwijał, co już się dzieje na naszym Festiwalu w ramach Akademii Filmowej NNW. Dziękuję naszym świadkom historii - zasilacie nas dużą porcją energii. Przyjeżdżająca do nas Polonia przywozi nam ducha patriotyzmu - podkreślał.