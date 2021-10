Wzrost cen paliw w Polsce. Czynniki zewnętrzne determinują cenę surowców energetycznych nad Wisłą. Eksperci zgodnie: Można to zatrzymać

- Na to zjawisko składa się kilka elementów. Pierwszy, to popandemiczne odbicie gospodarki, wyścig państw i regionów o surowce energetyczne. Drugi to problem na rynku gazu. Okazuje się bowiem, że tam, gdzie brakuje gazu, to zaczyna się tak naprawdę poszukiwanie ropy jako potencjalnej alternatywy. Rynki surowcowe są ze sobą mocno połączone i panika na jednym surowcu, powoduje panikę na drugim. Trzeci to natomiast efekt porozumienia Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, a więc konsorcjum producentów, którzy dogadali się, aby nie podwyższać poziomu wydobycia, co ewidentnie sprzyja też wzrostowi cen i jako konsumenci widzimy to na stacjach paliw - dodaje.