Wzrosła liczba wnoszonych spraw rozwodowych. Mediator sądowy: winna pandemia

Czy pandemia coś zmieniła w małżeństwach? Niektórzy mówią, że wystawiła je na próbę.

Oj tak, zdecydowanie. Izolacja i lockdown spowodowały, że małżonkowie więcej czasu przebywali ze sobą w domu. Nagle obnażone i wyeksponowane zostały wszystkie problemy, z którymi te osoby borykały się od dawna, ale próbowały przemilczeć lub zamieść pod dywan. Jeśli małżonkowie od lat tkwili w toksycznym związku, to w tym ostatnim pandemicznym czasie ta toksyczność tylko przybrała na sile. Jeśli były problemy przemocy lub związane z alkoholem, to one również się nasiliły. Przede wszystkim jednak wyszło na jaw to, jak bardzo małżonkowie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Niektórzy z nich przebywali ze sobą 24 godziny na dobę i siłą rzeczy częściej dochodziło między nimi do nieporozumień. W sytuacji, gdy frustracja i inne negatywne emocje dochodziły do głosu, i gdy te osoby nie mogły ich wyładować np. wychodząc na spacer czy na siłownię, pojawiały się konflikty, awantury a czasem poważne kryzysy. Małżonkowie mówili mi, że nawet nie byli w stanie wypłakać się i wyżalić przez telefon komuś bliskiemu, bo przecież w drugim pokoju, za drzwiami, przebywał mąż czy żona i wszystko słyszał. Z tego też względu wiele terapii prowadzonych on line przez psychologów, było nieskutecznych.