Wznowiono rozmowy na linii Lepszy Gdańsk-władze miasta na temat porozumienia programowego. Jolanta Banach rozmawiała z Moniką Chabior

– Rozmawialiśmy o tym, jak rozumiemy wdrażanie konkretnych postulatów. W kwestii polityki mieszkaniowej zmieniły się przepisy, co trzeba uwzględnić.

– My jednak chcemy wiedzieć, czy ta liczba 1 900 mieszkań na wynajem socjalny czy dla osób w trudnej sytuacji będzie zrealizowana do końca kadencji. W tej sprawie pojawiają się sprzeczne komunikaty, co budzi moje zdumienie.