Wyższy wyrok dla kuriera, który śmiertelnie potrącił 6-letnią dziewczynkę w Wejherowie

Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił apelację prokuratora. Jak podaje Radio Gdańsk sędzia Anna Czaja uzasadniając wyrok mówiła, że Jakub W. w umyślny i rażący sposób naruszył przepisy ruchu drogowego.

- Oskarżony w ogóle nie obserwował drogi, to że akurat nie zajmował się działalnością rozrywkową przy użyciu swego telefonu, nie bawił się, nie wysyłał SMS-ów, a aktualizował kwestie związane z marszrutą i dojazdem do następnego klienta, nie jest okolicznością, która zdecydowanie zmienia ocenę jego zachowania. Podobnie jak nie zmienia tej oceny fakt, że oskarżony przyznał się do winy i wyraził skruchę – podkreślała sędzia cytowana przez rozgłośnię.