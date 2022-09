Wyższe ceny ciepła w Bytowie. Mieszkańcy zapłacą za ogrzewanie aż 41 procent więcej. Od kiedy nowa taryfa ogrzewania w Bytowie?

Mieszkańcy Bytowa zapłacą więcej za ogrzewanie. Ile dokładnie i kogo dotyczą podwyżki cen za ciepło?

Dobre wieści są takie, że spółka Veolia Północ, która dostarcza ciepło do 250 klientów - głównie odbiorców instytucjonalnych i biznesowych – ma zakontraktowany węgiel i gaz do końca 2022 r. Ogrzewanie będzie. Jak przekazali przedstawiciele przedsiębiorstwa, w październiku rozpocznie się szukanie nowych dostawców i kontraktowanie paliw na pierwsze miesiące 2023 roku.

- Podwyżka cen ciepła musiała nastąpić. Obliguje nas do tego prawo energetyczne. Ceny węgla i miału wzrosły o 300-400 proc. Ceny gazu wzrosły jeszcze więcej. Mamy zatwierdzoną taryfę, której wzrost będzie o 41 proc. Podwyżka będzie wprowadzona 26 września. Niestety bezpieczeństwo energetyczne kosztuje i są to grube miliony

– powiedział Marek Kaszkowiak, członek zarządu spółki pochodzący z Bytowa, a prezes spółki Janusz Panasiuk dodał: - Spółka kupuje węgiel na rynku. Mamy kontrakty. Kwestia drastycznego wzrostu została spowodowana decyzjami administracyjnymi. Część dostaw ze wschodu została anulowana. Nastąpiło zerwanie kontraktu z powodu embarga na węgiel z Rosji. Podwyżka rekompensuje nasze uzasadnione koszty. URE tego nie zakwestionował. Co dalej? Nie wiemy. Do końca roku węgla wystarczy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć co się będzie dziać z węglem w październiku. Jak zima będzie lekka, cena węgla spadnie. Cena ciepła będzie stabilna, zakładając że ceny węgla też będą stabilne – wyjaśniał Panasiuk.