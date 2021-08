Wyznaczono już termin rozprawy byłego senatora Waldemara B. z Kaszub, oskarżonego o znęcanie się nad psem

W czerwcu tego roku do Sądu Rejonowego w Kościerzynie trafił akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi B. Sędzia, która początkowo została wyznaczona do rozpoznania sprawy, złożyła wniosek o wyłączenie. Powodem takiej decyzji miała być znajomość z byłą żoną oskarżonego Waldemara B. Teraz została wyznaczona nowa osoba, która poprowadzi sprawę Waldemara B.

Przypomnijmy, że Waldemarowi B. postawiono zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. W kwietniu do policji trafiło nagranie, na którym widać, jak mężczyzna ciągnie psa za samochodem. Początkowo zwierzę biegnie samodzielnie, po czym pada i jest ciągnięte przez auto. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie byłego senatora z powiatu kościerskiego. Jednocześnie zabezpieczyli psa, który trafił do schroniska. Waldemar B. miał początkowo twierdzić, że to właśnie to zwierzę było przywiązane do auta. Jednak nie miało ono żadnych obrażeń. Nieco później okazało się, że na jednej z posesji podczas przeszukań policjanci znaleźli truchło psa. Waldemar B. jednak nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów i przedstawił odmienną wersję wydarzeń.