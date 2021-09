Wysypisko w gdańskich Szadółkach wciąż śmierdzi. Mieszkańcy Trójmiasta i okolicznych miejscowości mają dość!

Nie słabnie fala komentarzy mieszkańców Trójmiasta i okolicznych miejscowości, którzy mają dosyć fetoru wydobywającego się z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Wieczorem nie można wyjść na spacer, czy otworzyć okna - mówią zgodnie mieszkańcy południowego tarasu miasta, ale również nadmorskich dzielnic i Sopotu.

Dziś, tj. 10 września 2021 r., już od godzin porannych gdańszczanie mogą odczuwać spory dyskomfort związany z odorem z Szadółek, ma to swoje przełożenie również na raport, jaki opublikował Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, który uciążliwość zapachową w sześciostopniowej skali ustalił dzisiaj na 5.

W gdańskim ZUT rozpoczęły się właśnie zaplanowane prace modernizacyjne urządzenia pracującego w starej kompostowni tunelowej, odbędzie się wymiana wózka transferowego przerzucarki. Prace powinny zakończyć się do 15 września.

- Wszystko wskazuje na to, że czynnikiem powodującym takie odczucia są warunki meteorologiczne - zauważa w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Takie skoki temperatur, takie warunki meteorologiczne sprzyjają roznoszeniu się brzydkich zapachów i odczuwalność się wówczas zwiększa. Przy takiej pogodzie te zapachy mają tendencję do zatrzymywania się. Tłumaczymy zresztą to zjawisko m.in. na naszym blogu tj. opisując na czym polega zjawisko inwersji temperaturowej