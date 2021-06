Wystawa „Poznański Czerwiec 1956” na pl. Solidarności w Gdańsku. Opowieść o dramatycznych wydarzeniach z 1956 r. dostępna do połowy lipca Natalia Grzybowska

W czwartek, 28 czerwca 1956 roku o godz. 6:30 uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań (ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). Dla robotników, niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze, był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji. Te dramatyczne czerwcowe wydarzenia najlepiej ilustruje wystawa przygotowana przez poznański IPN, którą do połowy lipca 2021 r. będzie można oglądać na pl. Solidarności w Gdańsku.