Wyspa Sobieszewska. 5 września rodzinny piknik przy nowej przystani kajakowej „Młynówka”

Przystań kajakowa „Młynówka” to nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku na Wyspie Sobieszewskiej. Na jej wyposażenie składają się: pomost z trapami zejściowymi, suszarki i stojaki na kajaki, miejsce ogniskowe, ławki, kosze na śmieci. To nowa lokalizacja na kajakowej mapie gdańskich szlaków kajakowych Przystań „Młynówka” na Wyspie Sobieszewskiej to jedna z sześciu przystani w Gdańsku, które powstały w ramach programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- By pokazać przystań „Młynówka”, zachęcić mieszkańców Gdańska do korzystania z oferty kajakowej i zwiedzania Wyspy Sobieszewskiej od strony wody, wspólnie z partnerami przygotowaliśmy rodzinny piknik w tej nowej lokalizacji turystycznej. Osoby, które chcą spróbować swoich sił w rekreacyjnym rajdzie kajakowym, zachęcamy do rejestracji na wydarzenie Kajakowa Przygoda, a wszystkich, którzy chcą najpierw sprawdzić, jak wygląda nowe miejsce i spędzić rodzinnie czas na grach terenowych i żeglarskich zabawach z harcerzami i harcerkami, na piknik przy przystani – mówi Łukasz Kłos, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Gdańska.