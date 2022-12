Wyścig z czasem w szpitalu w Sztumie. Do końca roku powinna zapaść decyzja o jego przyszłości

Co dalej ze szpitalem w Sztumie?

- Zobowiązujemy się do wyprowadzenia szpitala na prostą, ale mamy rygorystyczne warunki od których to uzależniamy - mówi Adam Szlachta, prezes American Heart of Poland, który odwiedził Sztum i starostwo w środę, 7.12.

Zacznijmy jednak od tego, co spółka ubiegająca się o prowadzenie szpitala proponuje. Jak zapowiada prezes, trzeba będzie zmodernizować, i to praktycznie "od zaraz", infrastrukturę szpitala. Do wymiany jest na przykład cała aparatura medyczna, którą ma zastąpić nowoczesny i nowy sprzęt. Konieczny będzie również remont budynków.