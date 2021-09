Wyremontowała komunalne mieszkanie, bo obiecano jej możliwość wykupu. Urząd jednak zmienił zdanie

Pani Elżbieta do lokalu w centrum Kartuz wprowadziła się ponad 20 lat temu. Był to efekt serii przeprowadzek wraz z jej rodzicami - najpierw zostali przeniesieni podczas wyburzania ich pierwotnego domu do tymczasowego miejsca. Jak się okazało to „tymczasowe lokum” zapewniało im dach nad głową przez ok. 16 lat. Tylko dzięki staraniom ojca pani Elżbiety rodzina przeniosła się do obecnego mieszkania.

To, co jednak zastali na miejscu, pozostawiało wiele do życzenia. Jak opowiada nasza rozmówczyni mieszkanie było w opłakanym stanie. Aby doprowadzić je do sensownego standardu ekipa remontowa pracowała codziennie przez trzy miesiące. Ze stosunkowo małego lokalu wywieziono wtedy łącznie trzy ciężarówki gruzu, odpadów itp.

- Nie widziałam końca, tu było wszystko wykopane - opowiada pani Elżbieta.

Można zadać sobie pytanie: „Po co wydawać duże pieniądze na remont mieszkania komunalnego? Nie lepiej za to samo załatwić sobie coś własnego?”. Z tym dylematem zmagała się też nasza rozmówczyni, przekonała ją jednak bardzo dogodna lokalizacja, a także zapewnienia ówczesnych urzędników gminnych - jeżeli zainwestuje coś w lokal, to będzie mogła go wykupić. Planowała bowiem to zrobić jeszcze przed remontem.