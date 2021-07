Wyprawka 300 plus 2021. Nowe zasady przyznawania świadczeń 300 plus już od 1 lipca 2021 roku! Jakie zmiany w programie "Dobry Start"?

300 plus 2021. Co się zmieni w programie?

Program „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł bez względu na dochód. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej, wsparcie trafi do 4,54 miliona uczniów.

Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zmiany w programie "Dobry Start" od 1 lipca 2021 r.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W ubiegłych latach można było tego dokonać online lub drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Rząd jednak postanowił nieco zmodyfikować te zasady. Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start", zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.